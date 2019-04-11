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National Weather Service Issues Statement On Elevated Fire Danger

Tyler BarkerBy Apr 11, 2019, 10:04 am

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WEST VIRGINIA (WOAY) – High Fire Danger for Southeast Ohio, Northeastern Kentucky, Southwestern Virginia, and Southern and Central West Virginia Today…

HERE IS A FIRE DANGER STATEMENT ISSUED IN COORDINATION WITH THE DIVISION OF FORESTRY. THE FIRE DANGER TODAY IS HIGH TO VERY HIGH. DRY LEAF AND BRUSH LITTER ALONG WITH GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY ARE EXPECTED THIS AFTERNOON. OPEN BURNING OF ANY TYPE IS CONSIDERED EXTREMELY DANGEROUS AT THIS TIME. BE VERY CAREFUL OF HEAT AND SPARKS WHILE OPERATING ANY EQUIPMENT…AND AVOID SMOKING IN WILDLAND AREAS.

WEST VIRGINIA LAW PROHIBITS BURNING IN THE SPRING FROM 7AM TO 5PM… MARCH 1ST THROUGH MAY 31ST.

KENTUCKY LAW PROHIBITS BURNING IN THE SPRING FROM 6 AM TO 6 PM… FEBRUARY 15TH THROUGH APRIL 30TH.

VIRGINIA LAW PROHIBITS BURNING IN THE SPRING FROM MIDNIGHT TO 4 PM… FEBRUARY 15TH THROUGH APRIL 30TH.

OHIO LAW PROHIBITS BURNING IN THE SPRING FROM 6 AM TO 6 PM… MARCH 1ST THROUGH MAY 31ST.

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Tyler Barker

Tyler Barker is currently the Interim News Director and Digital Content Manager for WOAY-TV. I was promoted to this job in Mid-November. I still will fill in on weather from time to time. Follow me on Facebook and Twitter @wxtylerb. Have any news tips or weather questions? Email me at tbarker@woay.com

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