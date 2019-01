Check out the highlight’s from No.5 Greater Beckley Christian’s 75-68 win over No. 2 Trinity Christian.

Other Scores from tonight:

Boys Basketball:

Meadow Bridge 61, Calhoun County 48

Pocahontas County 78, Richwood 70

Capital 74, Princeton 59

Winfield 64, Wyoming East 62

Girls Basketball:

Nicholas County 66, Bridgeport 47

Greenbrier West 66, East Hardy 28