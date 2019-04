Big-12 Golf Championship Final Round at the Greenbrier

Recap from the Big-12’s Golf Championship that took place at the Greenbrier!

Individual Results:

1.Hayden Springer, TCU

2. Viktor Hovland, Oklahoma State

T3. Cole Hammer, Texas

T3. David Ravetto, TCU

T5. Sandy Scott, Texas Tech

T5. Garrett May, Baylor

7. Matthew Wolff, Oklahoma State

T8. Roland Massimino, Kansas State

T8. Jeremy Gandon, Kansas State

T8. Tripp Kinney, Iowa State

T8. Patrick Welch, Oklahoma

T8. Garett Reband, Oklahoma

13. Matthew Sharpstene. West Virginia

Team Results:

1 Oklahoma State (1) -13 (827)

2 TCU (33) -2 (838)

T3 Texas (6) +2 (842)

T3 Oklahoma (7) +2 (842)

5 Texas Tech (10) +4 (844)

6 Baylor (25) +6 (846)

7 Kansas State +7 (847)

8 Iowa State (31) +16 (856)

9 KANSAS (29) +20 (860)

10 West Virginia (48) +24 (864)